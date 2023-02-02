Минобрнауки утвердило концепцию преподавания обновленного курса истории в вузах

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Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании экспертного совета по развитию исторического образования. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его заместитель Константин Могилевский добавил, что методические рекомендации для вузов по концепции преподавания истории для студентов неисторических специальностей подготовят в ближайшее время.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, рассказал, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами.

Обновленный курс истории охватывает период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года. В курс в том числе войдет отраслевая, региональная и всемирная история.

С 1 сентября текущего года изучение истории в высших учебных заведениях России станет обязательным, на этот предмет будет отводиться не менее 144 часов.

Владимир Путин поручил министерству науки и высшего образования РФ до 1 августа представить и внедрить в программы высшего образования курс по основам российской государственности. Ответственным за проект президент назначил Фалькова.

Глава государства также поручил представить и утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Проектом займутся в комиссии Государственного совета по молодежной политике с учетом Стратегии нацбезопасности.

Ранее руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебник истории с разделом про СВО могут передать в российские школы с 1 сентября. Издание для учеников старших классов будет готово к марту.

Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

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