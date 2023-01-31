Минобрнауки разработает курс по основам российской государственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил министерству науки и высшего образования РФ до 1 августа представить и внедрить в программы высшего образования курс по основам российской государственности, следует из документов на сайте Кремля.

Минобрнауки должно будет ввести программы до 1 августа текущего года. Ответственным за проект Путин назначил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Глава государства также поручил представить и утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Проектом займутся в комиссии Государственного совета по молодежной политике с учетом Стратегии нацбезопасности.

Ранее руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебник истории с разделом про СВО могут передать в российские школы с 1 сентября. Издание для учеников старших классов будет готово к марту.

Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

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