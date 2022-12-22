Минпросвещения актуализирует карты в учебниках по географии с учетом новых регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство просвещения России актуализирует карты в школьных учебниках по географии с учетом новых регионов. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

"Что касается изменений, то у нас сейчас будут приняты программы новые по шести предметам, в том числе по географии, по которым будут работать все школы. И там соответствующие изменения уже внесены", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Президент сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий, но и о включении их в научную и образовательную среду.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав РФ были подписаны 30 сентября.

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