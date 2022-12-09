12:24Политика
Песков ответил на вопрос о сроках посещения Путиным новых регионов
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, определены ли конкретные сроки, когда Владимир Путин сможет посетить новые регионы. Об этом сообщает газета "Известия".
"Пока понимания (по срокам. – Прим. ред.) нет. Но очевидно, что рано или поздно это произойдет", – сказал он.
Ранее Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Глава государства сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий. По его словам, данные регионы должны быть включены в общую научную и образовательную среды.
С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.
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