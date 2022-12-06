Путин поручил создать на новых территориях антикоррупционные подразделения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях – ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях – антикоррупционные подразделения. Соответствующий указ был размещен на портале правовой информации.

Документом Путин поручил установить при упразднении органов публичной власти новых территорий, сформированных до 30 сентября 2022 года, выплаты лицам, замещавшим должности в этих органах, в размерах и в порядке, которые положены нормативными правовыми актами субъектов. Кабмину РФ необходимо в течение месяца определить источники финансирования выплат.

Помимо этого, указ подразумевает создание контролирующих деятельность антикоррупционных подразделений или лиц, выполняющих данные функции, формирований на территориях новых субъектов.

Указ президента РФ вступил в силу с даты его подписания, 6 декабря.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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