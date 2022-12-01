Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в РФ

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель

Жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России, заявил Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря.

"Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно", – передает ТАСС его слова.

Российский лидер сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий. По его словам, данные регионы должны быть включены в общую научную и образовательную среды. С людьми нужно работать, тогда, по мнению Путина, местное население почувствует преимущества от присоединения к РФ.

Глава одного из новых регионов рассказал, что жители выстраиваются в очереди, чтобы пройти медобследование. Президент назвал это позитивным моментом, несмотря на сложные события, которые происходят в настоящее время, поскольку такого масштаба на этих территориях еще не было.

Путин добавил, что жителям новых регионов нужно доказать, что вхождение в состав РФ является надежным.

"В успехе я не сомневаюсь, но нужно действовать таким образом, чтобы он был осязаемым и наступал как можно быстрее и основательнее", – резюмировал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в новых российских регионах необходимо увеличить численность медиков. Он рассказал, что в правительство внесут законопроект по интеграции систем здравоохранения новых территорий РФ.

Также стало известно, что в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области доставили около шести миллионов учебников. Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова подчеркнула, что в этих регионах было отремонтировано 453 школы из 521, которой требовалось обновление.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.

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