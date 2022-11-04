В новые регионы РФ доставили около 6 млн учебников – ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области доставили около 6 миллионов учебников. Об этом ТАСС сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению от партии "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантратова.

По ее словам, библиотечные фонды в новых субъектах продолжают обновляться.

Депутат также подчеркнула, что в новых регионах было отремонтировано 453 школы из 521, которой требовалось обновление.

"Несмотря на целенаправленные ракетные удары ВСУ именно по объектам социальной инфраструктуры, 810 школ к началу этого учебного года не имели значительных повреждений. Многие вообще не пострадали", – сообщила Лантратова.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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