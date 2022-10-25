В ГД предложили амнистировать жителей новых территорий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме внесет на рассмотрение законопроект об амнистии для жителей новых областей РФ в случае, если российское законодательство не предусматривает оснований для их наказания. Об этом сообщает газета "Известия".

Документ подразумевает применение положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Проектом закона устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем предусмотрен запрет на более тяжкое наказание по российскому УК РФ при квалификации преступления и назначении уголовной ответственности.

Документ разрешает отказы в возбуждении уголовного дела в рамках статьи 148 УПК РФ в тех случаях, если деяние по российскому законодательству не является преступлением или при отсутствии оснований. Кроме того, законопроект предусматривает для осужденных право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу. Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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