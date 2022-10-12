Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья поддержали 78% россиян – опрос

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Большинство россиян поддержали вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", такое решение одобрили 78% граждан страны, сообщает "Газета.ру".

Исследование показало, что 37% опрошенных считают, что референдумы были проведены в ДНР и ЛНР своевременно. По мнению 44% респондентов, их нужно было провести раньше, 2% – что позднее. Еще 6% посчитали, что их вообще не надо было проводить в этих республиках.

Референдумы в Запорожской и Херсонской областях своевременными посчитали 42% опрошенных, 31% отметили, что их следовало провести раньше, 4% – что позже, 7% – что их вообще не нужно было проводить.

О результатах референдумов слышали подавляющее большинство россиян – 89%.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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