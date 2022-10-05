Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Донбассе и развивать территории региона

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Ситуация в Донбассе со временем будет стабилизирована, что позволит России спокойно развивать территории этого региона. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом", – сказал президент, выразив благодарность всем тем, кто последние годы жил в Донбассе и вынужден был терпеть лишения.

Говоря о безопасности местных жителей, глава государства отметил особый вклад российских военных, благодаря которым и удалось освободить не только ДНР и ЛНР, но Херсонскую и Запарожскую области. По его словам, солдаты ВС РФ не жалеют своих жизней для защиты жителей указанных регионов и их детей.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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