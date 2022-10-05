17:44Политика
Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности", – следует из документа.
Кроме того, кабмину необходимо до 2028 года определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования работы атомной электростанции.
Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Путин отметил, что в этих регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.
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