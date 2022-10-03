Порядка 26% россиян игнорируют плановую диспансеризацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

88% опрошенных жителей России проходили диспансеризацию, 16% не делают этого в срок, 10% никогда не участвовали в подобном обследовании, 26% игнорируют такие мероприятия. Результаты выявили в аналитическом центре "Национальное агентство финансовых исследований" (НАФИ).

"Согласно данным исследования, каждый четвертый россиянин (26%) игнорирует плановую диспансеризацию. 16% россиян последний раз проводили комплекс профилактических обследований более четырех лет назад, а 10% вообще не обращались за этим в клинику", – приводят ТАСС результаты исследования.

В НАФИ отметили, что главные причины игнорирования подобного обследования заключаются в отсутствии жалоб на здоровье, нехватке времени и негибком графике работы медучреждений.

Помимо этого, 88% жителей России участвовали в плановой диспансеризации: 35% – в текущем году, 37% – за последние три года и 16% – от четырех до шести лет назад. Отмечается, что среди тех, кто проверяет свой организм, оказалось больше женщин (91% против 86% мужчин). Кроме того, наиболее часто не проходят плановую диспансеризацию граждане в возрасте от 25 до 34 лет, это порядка 33%.

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