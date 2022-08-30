Свыше 300 тыс горожан прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 300 тысяч жителей столицы прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва", рассказала руководитель центра медицинской профилактики Депздрава Татьяна Елагина.
По ее словам, у 250 тысяч человек по результатам экспресс-диагностики сахар в крови оказался в норме.
"Это 77%, или в среднем три из четырех посетителей павильонов. Такое опасное распространенное заболевание, как сахарный диабет, обычно развивается долгие годы, поэтому хорошо, что те посетители павильонов, у которых уровень сахара оказался увеличен, узнали об этом сейчас. Регулярные проверки организма помогают своевременно выявить повышение сахара в крови, взять под контроль основные факторы риска и предотвратить диабет второго типа", – приводятся слова Елагиной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что пройти экспресс-диагностику на уровень сахара в крови, а также другие исследования горожане могут без записи в павильонах "Здоровая Москва". При выявлении каких-либо отклонений пациентам проведут дополнительные исследования прямо в павильоне или направят к профильным специалистам.
Программа исследований в павильонах "Здоровая Москва" включает в себя более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других.
Москвичи, переболевшие COVID-19, могут также пройти дополнительные исследования для оценки рисков развития заболеваний.
Ранее Елагина рассказала, что жители столицы прошли уже более 3,3 миллиона медицинских обследований и сдали около 900 тысяч анализов в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, пациенты могут ознакомиться с результатами осмотров, анализов и проведенных исследований, а также получить доступ к своей анкете диспансеризации и заключениям врачей в электронной медицинской карте.
Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.
Пройти диспансеризацию могут все желающие в возрасте от 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.
Павильоны "Здоровая Москва" продолжают работать в парках Москвы
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