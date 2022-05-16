Москвичам рассказали, где и как пройти диспансеризацию в парках

09:26
Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
В парках столицы до конца сентября будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут проверить свое здоровье без предварительной записи. Бесплатное комплексное обследование займет не более часа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В 2022 году врачи уделят особое внимание жителям столицы, которые переболели коронавирусом. В павильонах они могут пройти расширенную программу диспансеризации.
"Перенесенный COVID-19 может оставить долгосрочные последствия в виде чувства слабости, повышенной тревожности или перепадов настроения. Поэтому все москвичи, которым когда-либо с начала пандемии был диагностирован COVID-19, получат письма или СМС с опросом. Он поможет выявить риски нарушений не только физического, но и эмоционального здоровья", – рассказала главный врач городской поликлиники № 62 Анна Матвеева.
Отмечается, что индивидуальный подход позволит определить группы людей, которым действительно нужна психотерапевтическая помощь. Им предложат посетить психотерапевта в одном из павильонов (бесплатно по предварительной записи) или групповые вебинары или же получить телемедицинскую консультацию.
Для прохождения диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. Перед процедурами горожан попросят заполнить анкету, в которой нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.
Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови. В случае выявления проблем центр направит пациента на более углубленное обследование.
Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок. Ниже представлены места.
ЦАО:
Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в столице 11 мая. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Обследования и консультации врачей – бесплатные.
Москвичи могут проверить свое здоровье в парковых павильонах
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