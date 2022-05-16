Москвичам рассказали, где и как пройти диспансеризацию в парках

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В парках столицы до конца сентября будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут проверить свое здоровье без предварительной записи. Бесплатное комплексное обследование займет не более часа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В 2022 году врачи уделят особое внимание жителям столицы, которые переболели коронавирусом. В павильонах они могут пройти расширенную программу диспансеризации.

"Перенесенный COVID-19 может оставить долгосрочные последствия в виде чувства слабости, повышенной тревожности или перепадов настроения. Поэтому все москвичи, которым когда-либо с начала пандемии был диагностирован COVID-19, получат письма или СМС с опросом. Он поможет выявить риски нарушений не только физического, но и эмоционального здоровья", – рассказала главный врач городской поликлиники № 62 Анна Матвеева.

Отмечается, что индивидуальный подход позволит определить группы людей, которым действительно нужна психотерапевтическая помощь. Им предложат посетить психотерапевта в одном из павильонов (бесплатно по предварительной записи) или групповые вебинары или же получить телемедицинскую консультацию.

Для прохождения диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. Перед процедурами горожан попросят заполнить анкету, в которой нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови. В случае выявления проблем центр направит пациента на более углубленное обследование.

Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок. Ниже представлены места.

ЦАО:



Парк Горького;

парк "Красногвардейские пруды";

"Музеон";

парк "Таганский";

парк "Фестивальный".

ЗАО

зона отдыха "Мещерское";

парк Олимпийской деревни;

парк "Фили";

сквер по улице Дружбы;

сквер около торгового центра "Рублевский".

ЮЗАО

ландшафтный парк "Южное Бутово";

парк "Надежда";

сквер около метро "Беляево";

сквер около КЦ "Вдохновение";

сквер около ТЦ "Калужский".

ЮАО

"Коломенское";

"Царицыно";

сквер около ТЦ "Водолей";

сквер около метро "Алма-Атинская";

сквер около "Пражской";

сквер около "Чертановской";

сквер на улице Липецкой.

ЮВАО

Дюссельдорфский парк;

парк имени 850-летия Москвы;

сквер около кинотеатра "Москино Тула";

сквер около метро "Люблино";

сквер около "Некрасовки";

сквер около "Юго-Восточной".

ВАО

парк на Зеленом проспекте;

Измайловский парк;

парк "Перовский";

парк у прудов "Радуга";

"Сокольники".

СВАО

ВДНХ;

Лианозовский парк;

парк "Отрадное";

парк "Останкино";

сквер по Олонецкому проезду.

САО

парк "Ангарские пруды";

парк-усадьба "Михалково";

парк "Ходынское поле";

сквер около префектуры САО.

СЗАО

ландшафтный парк "Митино";

парк "Северное Тушино";

сквер на бульваре Генерала Карбышева.

ЗелАО

зона отдыха на площади Юности.

Ранее Сергей Собянин напомнил , что в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей.

Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в столице 11 мая. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Обследования и консультации врачей – бесплатные.

