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09:26

Москвичам рассказали, где и как пройти диспансеризацию в парках

медицинагородЗдоровая Москва

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В парках столицы до конца сентября будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане могут проверить свое здоровье без предварительной записи. Бесплатное комплексное обследование займет не более часа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В 2022 году врачи уделят особое внимание жителям столицы, которые переболели коронавирусом. В павильонах они могут пройти расширенную программу диспансеризации.

"Перенесенный COVID-19 может оставить долгосрочные последствия в виде чувства слабости, повышенной тревожности или перепадов настроения. Поэтому все москвичи, которым когда-либо с начала пандемии был диагностирован COVID-19, получат письма или СМС с опросом. Он поможет выявить риски нарушений не только физического, но и эмоционального здоровья", – рассказала главный врач городской поликлиники № 62 Анна Матвеева.

Отмечается, что индивидуальный подход позволит определить группы людей, которым действительно нужна психотерапевтическая помощь. Им предложат посетить психотерапевта в одном из павильонов (бесплатно по предварительной записи) или групповые вебинары или же получить телемедицинскую консультацию.

Для прохождения диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. Перед процедурами горожан попросят заполнить анкету, в которой нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови. В случае выявления проблем центр направит пациента на более углубленное обследование.

Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок. Ниже представлены места.
ЦАО:

  • Парк Горького;
  • парк "Красногвардейские пруды";
  • "Музеон";
  • парк "Таганский";
  • парк "Фестивальный".
ЗАО:
  • зона отдыха "Мещерское";
  • парк Олимпийской деревни;
  • парк "Фили";
  • сквер по улице Дружбы;
  • сквер около торгового центра "Рублевский".
ЮЗАО:
  • ландшафтный парк "Южное Бутово";
  • парк "Надежда";
  • сквер около метро "Беляево";
  • сквер около КЦ "Вдохновение";
  • сквер около ТЦ "Калужский".
ЮАО:
  • "Коломенское";
  • "Царицыно";
  • сквер около ТЦ "Водолей";
  • сквер около метро "Алма-Атинская";
  • сквер около "Пражской";
  • сквер около "Чертановской";
  • сквер на улице Липецкой.
ЮВАО:
  • Дюссельдорфский парк;
  • парк имени 850-летия Москвы;
  • сквер около кинотеатра "Москино Тула";
  • сквер около метро "Люблино";
  • сквер около "Некрасовки";
  • сквер около "Юго-Восточной".
ВАО:
  • парк на Зеленом проспекте;
  • Измайловский парк;
  • парк "Перовский";
  • парк у прудов "Радуга";
  • "Сокольники".
СВАО:
  • ВДНХ;
  • Лианозовский парк;
  • парк "Отрадное";
  • парк "Останкино";
  • сквер по Олонецкому проезду.
САО:
  • парк "Ангарские пруды";
  • парк-усадьба "Михалково";
  • парк "Ходынское поле";
  • сквер около префектуры САО.
СЗАО:
  • ландшафтный парк "Митино";
  • парк "Северное Тушино";
  • сквер на бульваре Генерала Карбышева.
ЗелАО:
  • зона отдыха на площади Юности.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей.

Павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в столице 11 мая. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Обследования и консультации врачей – бесплатные.

Москвичи могут проверить свое здоровье в парковых павильонах

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