Какие обследования можно пройти в павильонах "Здоровая Москва"

11 мая в столице открылись павильоны "Здоровая Москва": в этом году их будет более 40. По сравнению с прошлым сезоном посетителей ожидает большее количество исследований, а особое внимание уделят людям с посткоронавирусным синдромом. Подробнее – в нашем материале.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны здоровья

Всего в этом сезоне для горожан доступны 46 павильонов "Здоровая Москва", режим работы – с 08:00 до 20:00 без выходных. Обследования и консультации врачей – бесплатные. Предварительной записи не требуется, для приема необходимы только паспорт и московский полис ОМС. Перед началом осмотра нужно будет заполнить анкету с основными данными о себе и своем здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и так далее).

В этом году в павильонах можно пройти более 10 исследований, в том числе проверить сердце и сосуды, щитовидную железу, кровь, а также состояние кожи, глаз и легких. Особое внимание будет уделено людям, переболевшим COVID-19: таким пациентам могут дополнительно провести спирометрию (функциональное состояние дыхательной системы), пульсоксиметрию (насыщение крови кислородом) и биохимический анализ крови по семи показателям, в том числе определение концентрации Д-димера в крови (биохимический маркер свертываемости крови) для тех, кто переболел в средней и тяжелой форме.

Если по результатам будут выявлены отклонения от нормы, то с пациентом свяжется сотрудник телемедицинского центра. Он поможет записаться на прохождение дополнительных исследований и прием у нужных специалистов.

Продолжительность осмотра в павильоне – порядка 60 минут. Результаты автоматически внесут в электронную медкарту.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году перед павильонами стоит задача – провести диспансеризацию 2,5 миллиона москвичей, переболевших COVID-19.

Где пройти обследование?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок.

ЦАО:

Парк Горького;

парк "Красногвардейские пруды";

"Музеон";

парк "Таганский";

"Фестивальный парк".

ЗАО

зона отдыха "Мещерское";

парк Олимпийской деревни

парк "Фили";

сквер по улице Дружбы;

сквер около торгового центра "Рублевский".

ЮЗАО

ландшафтный парк "Южное Бутово";

парк "Надежда";

сквер около метро "Беляево";

сквер около КЦ "Вдохновение";

сквер около ТЦ "Калужский".

ЮАО

"Коломенское";

"Царицыно";

сквер около ТЦ "Водолей";

сквер около метро "Алма-Атинская";

сквер около "Пражской";

сквер около "Чертановской";

сквер на улице Липецкой.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

ЮВАО:

Дюссельдорфский парк;

парк имени 850-летия Москвы;

сквер около кинотеатра "Москино Тула";

сквер около метро "Люблино";

сквер около "Некрасовки";

сквер около "Юго-Восточной".

ВАО

парк на Зеленом проспекте;

Измайловский парк;

парк "Перовский";

парк у прудов "Радуга";

"Сокольники".

СВАО

ВДНХ;

Лианозовский парк;

парк "Отрадное";

парк "Останкино";

сквер по Олонецкому проезду.

САО

парк "Ангарские пруды";

парк-усадьба "Михалково";

парк "Ходынское поле";

сквер около префектуры САО.

СЗАО

ландшафтный парк "Митино";

парк "Северное Тушино";

сквер на бульваре Генерала Карбышева.

ЗелАО