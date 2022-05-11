Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11 мая, 17:32

Главная / Истории /

Какие обследования можно пройти в павильонах "Здоровая Москва"

"Здоровая Москва": какие обследования можно пройти в павильонах
медицинагородобщество

11 мая в столице открылись павильоны "Здоровая Москва": в этом году их будет более 40. По сравнению с прошлым сезоном посетителей ожидает большее количество исследований, а особое внимание уделят людям с посткоронавирусным синдромом. Подробнее – в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны здоровья

Всего в этом сезоне для горожан доступны 46 павильонов "Здоровая Москва", режим работы – с 08:00 до 20:00 без выходных. Обследования и консультации врачей – бесплатные. Предварительной записи не требуется, для приема необходимы только паспорт и московский полис ОМС. Перед началом осмотра нужно будет заполнить анкету с основными данными о себе и своем здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и так далее).

В этом году в павильонах можно пройти более 10 исследований, в том числе проверить сердце и сосуды, щитовидную железу, кровь, а также состояние кожи, глаз и легких. Особое внимание будет уделено людям, переболевшим COVID-19: таким пациентам могут дополнительно провести спирометрию (функциональное состояние дыхательной системы), пульсоксиметрию (насыщение крови кислородом) и биохимический анализ крови по семи показателям, в том числе определение концентрации Д-димера в крови (биохимический маркер свертываемости крови) для тех, кто переболел в средней и тяжелой форме.

Если по результатам будут выявлены отклонения от нормы, то с пациентом свяжется сотрудник телемедицинского центра. Он поможет записаться на прохождение дополнительных исследований и прием у нужных специалистов.

Продолжительность осмотра в павильоне – порядка 60 минут. Результаты автоматически внесут в электронную медкарту.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году перед павильонами стоит задача – провести диспансеризацию 2,5 миллиона москвичей, переболевших COVID-19.

Где пройти обследование?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок.

ЦАО:

  • Парк Горького;
  • парк "Красногвардейские пруды";
  • "Музеон";
  • парк "Таганский";
  • "Фестивальный парк".

ЗАО:

  • зона отдыха "Мещерское";
  • парк Олимпийской деревни
  • парк "Фили";
  • сквер по улице Дружбы;
  • сквер около торгового центра "Рублевский".

ЮЗАО:

  • ландшафтный парк "Южное Бутово";
  • парк "Надежда";
  • сквер около метро "Беляево";
  • сквер около КЦ "Вдохновение";
  • сквер около ТЦ "Калужский".

ЮАО:

  • "Коломенское";
  • "Царицыно";
  • сквер около ТЦ "Водолей";
  • сквер около метро "Алма-Атинская";
  • сквер около "Пражской";
  • сквер около "Чертановской";
  • сквер на улице Липецкой.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

ЮВАО:

  • Дюссельдорфский парк;
  • парк имени 850-летия Москвы;
  • сквер около кинотеатра "Москино Тула";
  • сквер около метро "Люблино";
  • сквер около "Некрасовки";
  • сквер около "Юго-Восточной".

ВАО:

  • парк на Зеленом проспекте;
  • Измайловский парк;
  • парк "Перовский";
  • парк у прудов "Радуга";
  • "Сокольники".

СВАО:

  • ВДНХ;
  • Лианозовский парк;
  • парк "Отрадное";
  • парк "Останкино";
  • сквер по Олонецкому проезду.

САО:

  • парк "Ангарские пруды";
  • парк-усадьба "Михалково";
  • парк "Ходынское поле";
  • сквер около префектуры САО.

СЗАО:

  • ландшафтный парк "Митино";
  • парк "Северное Тушино";
  • сквер на бульваре Генерала Карбышева.

ЗелАО:

  • зона отдыха "Площади Юности".

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать