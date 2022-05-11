Какие обследования можно пройти в павильонах "Здоровая Москва"

11 мая в столице открылись павильоны "Здоровая Москва": в этом году их будет более 40. По сравнению с прошлым сезоном посетителей ожидает большее количество исследований, а особое внимание уделят людям с посткоронавирусным синдромом. Подробнее – в нашем материале.
Павильоны здоровья
Всего в этом сезоне для горожан доступны 46 павильонов "Здоровая Москва", режим работы – с 08:00 до 20:00 без выходных. Обследования и консультации врачей – бесплатные. Предварительной записи не требуется, для приема необходимы только паспорт и московский полис ОМС. Перед началом осмотра нужно будет заполнить анкету с основными данными о себе и своем здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и так далее).
В этом году в павильонах можно пройти более 10 исследований, в том числе проверить сердце и сосуды, щитовидную железу, кровь, а также состояние кожи, глаз и легких. Особое внимание будет уделено людям, переболевшим COVID-19: таким пациентам могут дополнительно провести спирометрию (функциональное состояние дыхательной системы), пульсоксиметрию (насыщение крови кислородом) и биохимический анализ крови по семи показателям, в том числе определение концентрации Д-димера в крови (биохимический маркер свертываемости крови) для тех, кто переболел в средней и тяжелой форме.
Если по результатам будут выявлены отклонения от нормы, то с пациентом свяжется сотрудник телемедицинского центра. Он поможет записаться на прохождение дополнительных исследований и прием у нужных специалистов.
Продолжительность осмотра в павильоне – порядка 60 минут. Результаты автоматически внесут в электронную медкарту.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году перед павильонами стоит задача – провести диспансеризацию 2,5 миллиона москвичей, переболевших COVID-19.
Где пройти обследование?
Павильоны расположились в столичных парках, а также в наиболее удобных местах для отдыха и прогулок.
ЦАО:
- Парк Горького;
- парк "Красногвардейские пруды";
- "Музеон";
- парк "Таганский";
- "Фестивальный парк".
ЗАО:
- зона отдыха "Мещерское";
- парк Олимпийской деревни
- парк "Фили";
- сквер по улице Дружбы;
- сквер около торгового центра "Рублевский".
ЮЗАО:
- ландшафтный парк "Южное Бутово";
- парк "Надежда";
- сквер около метро "Беляево";
- сквер около КЦ "Вдохновение";
- сквер около ТЦ "Калужский".
ЮАО:
- "Коломенское";
- "Царицыно";
- сквер около ТЦ "Водолей";
- сквер около метро "Алма-Атинская";
- сквер около "Пражской";
- сквер около "Чертановской";
- сквер на улице Липецкой.
ЮВАО:
- Дюссельдорфский парк;
- парк имени 850-летия Москвы;
- сквер около кинотеатра "Москино Тула";
- сквер около метро "Люблино";
- сквер около "Некрасовки";
- сквер около "Юго-Восточной".
ВАО:
- парк на Зеленом проспекте;
- Измайловский парк;
- парк "Перовский";
- парк у прудов "Радуга";
- "Сокольники".
СВАО:
- ВДНХ;
- Лианозовский парк;
- парк "Отрадное";
- парк "Останкино";
- сквер по Олонецкому проезду.
САО:
- парк "Ангарские пруды";
- парк-усадьба "Михалково";
- парк "Ходынское поле";
- сквер около префектуры САО.
СЗАО:
- ландшафтный парк "Митино";
- парк "Северное Тушино";
- сквер на бульваре Генерала Карбышева.
ЗелАО:
- зона отдыха "Площади Юности".