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13:45

Собянин пригласил москвичей проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

мэр Москвымедицинагород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных парках открылись 46 летних павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия такого павильона в парке "Ходынское поле".

По словам мэра, в центрах можно пройти диспансеризацию и обследования.

"В 2019 году обследования прошли в павильонах около 500 тысяч москвичей. Во время COVID-19 около миллиона человек получили вакцинацию. Это было такое хорошее подспорье. Без этого вряд ли бы мы справились с такой глобальной задачей", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что сегодня перед павильонами стоит новая задача – провести диспансеризацию тех, кто переболел COVID-19, это 2,5 миллиона москвичей.

Комплексное и бесплатное обследование в павильонах можно пройти в течение часа. В случае выявления проблем центр направит пациента на более углубленное обследование.

Тем, кто переболел коронавирусом, будет предложено пройти лабораторные и инструментальные исследования, в числе которых – пульсоксиметрия, спирометрия, биохимический анализ крови, определение уровня Д-димера. В случае выявления отклонений врач может назначить дополнительные обследования или консультации других специалистов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что павильон в парке "Ходынское поле" может принимать до 150 человек в день. Он состоит из 12 кабинетов: трех кабинетов доврачебного осмотра, двух процедурных кабинетов, трех кабинетов врача-терапевта, кабинета УЗИ и кабинета врача-психотерапевта. Для проведения обследований в центре доступны 70 единиц современного оборудования.

Все павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для прохождения обследования необходимо предъявить московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Ранее Собянин отметил, что преимуществом проекта "Здоровая Москва" является возможность совместить чекап с прогулкой.

Собянин объявил о начале работы павильонов "Здоровая Москва" в парках столицы

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