44 павильона "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столице в мае. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В мае мы развернем все 44 центра "Здоровая Москва" в московских парках", – заявил градоначальник в эфире телеканала "ТВ Центр".

Собянин напомнил, что в павильонах можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой.

По словам Сергея Собянина, за прошлые годы работы павильонов "Здоровая Москва" помощь получили сотни тысяч москвичей.

Ранее главный внештатный специалист – психиатр Депздрава Георгий Костюк сообщил, что обследование в павильонах проекта "Здоровая Москва" смогут пройти горожане с психологическими трудностями после перенесенного коронавируса. Он также добавил, что упор в работе центров будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.