Люди с психологическими трудностями смогут обследоваться в "Здоровой Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Горожане с психологическими трудностями после перенесенного коронавируса смогут пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", рассказал главный внештатный специалист – психиатр Депздрава Георгий Костюк.

Он отметил, что в этом году в павильонах "Здоровая Москва" основной упор будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.

"Кроме проверки здоровья горожан с постковидным синдромом, фокус будет на тех людях, которые испытывают психологические трудности после перенесенной инфекции", – рассказал Костюк РИА Новости.

Он подчеркнул, что в городе также организованы консультативные центры психического здоровья. В них работают психологи, психотерапевты и психиатры.

Костюк уточнил, что данные центры не связаны с психоневрологическими диспансерами, поэтому помощь оказывается без рисков для репутации горожан.

"Никаких постановок на психиатрический учет или каких бы то ни было ограничений обращения в такие центры за собой не несут", – добавил он.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках уже в мае.

Она отметила, что диспансеризацию горожан, которые переболели коронавирусом, планируют сделать более персонифицированной. В частности, специалистами подготовлены опросы о негативных ощущениях, которые москвичи испытывают после болезни. Опросы разошлют переболевшим коронавирусом. На основании ответов будут индивидуально наблюдать за данными категориями.

