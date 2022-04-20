Люди с психологическими трудностями смогут обследоваться в "Здоровой Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Горожане с психологическими трудностями после перенесенного коронавируса смогут пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", рассказал главный внештатный специалист – психиатр Депздрава Георгий Костюк.
Он отметил, что в этом году в павильонах "Здоровая Москва" основной упор будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.
"Кроме проверки здоровья горожан с постковидным синдромом, фокус будет на тех людях, которые испытывают психологические трудности после перенесенной инфекции", – рассказал Костюк РИА Новости.
Он подчеркнул, что в городе также организованы консультативные центры психического здоровья. В них работают психологи, психотерапевты и психиатры.
Костюк уточнил, что данные центры не связаны с психоневрологическими диспансерами, поэтому помощь оказывается без рисков для репутации горожан.
"Никаких постановок на психиатрический учет или каких бы то ни было ограничений обращения в такие центры за собой не несут", – добавил он.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках уже в мае.
Она отметила, что диспансеризацию горожан, которые переболели коронавирусом, планируют сделать более персонифицированной. В частности, специалистами подготовлены опросы о негативных ощущениях, которые москвичи испытывают после болезни. Опросы разошлют переболевшим коронавирусом. На основании ответов будут индивидуально наблюдать за данными категориями.
Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать в столичных парках в мае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: