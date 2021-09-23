Более 100 тыс телемедицинских консультаций провели для посетителей "Здоровой Москвы"

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Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели специалисты для горожан, которые прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва". Благодаря этому максимально сокращается время между выявлением заболевания и началом лечения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Широкое применение удаленных консультаций и медицинского контроля за состоянием пациентов без непосредственного визита к врачу у нас вошло в практику в период пандемии. Опыт оказался очень полезным, и теперь он активно применяется при сопровождении москвичей, у которых были выявлены отклонения в ходе обследования в павильонах "Здоровая Москва", – рассказала руководитель центра телемедицины Депздрава Мариам Пахуридзе.

В материале говорится, что специалист телемедицинского центра связывается с пациентом по телефону, объясняет дальнейшие действия, назначает дополнительные обследования или направляет к профильному специалисту.

Павильоны работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС. Все исследования в павильонах проводятся бесплатно. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", свыше 60 процентов из них – горожане трудоспособного возраста.

Анкеты для диспансеризации теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Раньше это делалось только с помощью информационных киосков на месте.