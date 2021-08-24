Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" можно заполнить заранее

Обследование в павильонах "Здоровая Москва" стало еще быстрее. Анкеты для диспансеризации теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Раньше это делалось только с помощью информационных киосков на месте. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анкету с вопросами о личном и семейном диагнозе, образе жизни и вредных привычках, заполняют перед приемом у врача. Тогда специалист обратит внимание на факторы риска, которые могут привести к хроническим заболеваниям. И, при необходимости, назначит дополнительные обследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.