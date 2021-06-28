Ученые предупредили об эпидемии депрессии из-за недовольства своей внешностью

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Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали так называемую трехфакторную шкалу физического перфекционизма. Она предназначена для диагностики вредных стандартов внешности в современном обществе, из-за которых некоторые молодые люди страдают депрессией и нарушениями пищевого поведения.

Погоня за идеальной внешностью, по мнению исследователей, в том числе зарубежных, приобрела масштаб эпидемии. Соответствующая статья опубликована в журнале "Консультативная психология и психотерапия".

"Идеальный образ тела в массмедиа подвергается ретуши, различным искажениям, становясь малореалистичным и неестественным, что делает его достижение невозможным и вызывает негативные переживания и неприятие себя. <...> В последние десятилетия отмечается существенный рост уровня перфекционизма у молодежи", – говорится в исследовании.

По мнению ученых, созданный ими инструмент позволит выявлять группы повышенного риска среди учащейся молодежи, чтобы оперативно выявлять причины недовольства внешностью и тяжелого психического состояния, а также своевременно оказывать ей психологическую помощь.

Методика представляет из себя список из десяти вопросов, с помощью которых оценивается готовность к использованию пластической хирургии для коррекции внешности, степень фиксации на высоких стандартах красоты, а также склонность к сравнению своей внешности с внешним видом других людей. Как отметила декан факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Алла Холмогорова, надежность методики была подтверждена в ходе ее проверки на студентках российских вузов в возрасте от 18 до 23 лет: ученые заметили тесную связь между показателями недовольства внешностью и симптомами депрессии и тревоги.

Ранее в американском специализированном издании "Пластическая хирургия лица и эстетическая медицина" была опубликована статья, в которой говорилось о росте запросов на пластическую хирургию в период самоизоляции во время пандемии. Отмечалось, что некоторые люди решили подкорректировать внешность только потому, что им не нравится, как они выглядят на экране во время видеоконференций.

Подобное происходило и раньше. В 2019 году у 72% пластических хирургов были пациенты, желающие изменить внешность, чтобы соответствовать собственным селфи-снимкам в социальных сетях. Селфи почти всегда подвергаются обработке: на них накладывают различные фильтры, с помощью специальных приложений удаляют мелкие дефекты кожи, исправляют овал лица, пропорции фигуры и многое другое. Но приложения для видеоконференций не позволяют корректировать изображение.

