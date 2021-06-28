Ученые предупредили об эпидемии депрессии из-за недовольства своей внешностью

Фото: depositphotos/photographee.eu
Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали так называемую трехфакторную шкалу физического перфекционизма. Она предназначена для диагностики вредных стандартов внешности в современном обществе, из-за которых некоторые молодые люди страдают депрессией и нарушениями пищевого поведения.
Погоня за идеальной внешностью, по мнению исследователей, в том числе зарубежных, приобрела масштаб эпидемии. Соответствующая статья опубликована в журнале "Консультативная психология и психотерапия".
"Идеальный образ тела в массмедиа подвергается ретуши, различным искажениям, становясь малореалистичным и неестественным, что делает его достижение невозможным и вызывает негативные переживания и неприятие себя. <...> В последние десятилетия отмечается существенный рост уровня перфекционизма у молодежи", – говорится в исследовании.
По мнению ученых, созданный ими инструмент позволит выявлять группы повышенного риска среди учащейся молодежи, чтобы оперативно выявлять причины недовольства внешностью и тяжелого психического состояния, а также своевременно оказывать ей психологическую помощь.
Методика представляет из себя список из десяти вопросов, с помощью которых оценивается готовность к использованию пластической хирургии для коррекции внешности, степень фиксации на высоких стандартах красоты, а также склонность к сравнению своей внешности с внешним видом других людей. Как отметила декан факультета консультативной и клинической психологии МГППУ Алла Холмогорова, надежность методики была подтверждена в ходе ее проверки на студентках российских вузов в возрасте от 18 до 23 лет: ученые заметили тесную связь между показателями недовольства внешностью и симптомами депрессии и тревоги.
Ранее в американском специализированном издании "Пластическая хирургия лица и эстетическая медицина" была опубликована статья, в которой говорилось о росте запросов на пластическую хирургию в период самоизоляции во время пандемии. Отмечалось, что некоторые люди решили подкорректировать внешность только потому, что им не нравится, как они выглядят на экране во время видеоконференций.
Подобное происходило и раньше. В 2019 году у 72% пластических хирургов были пациенты, желающие изменить внешность, чтобы соответствовать собственным селфи-снимкам в социальных сетях. Селфи почти всегда подвергаются обработке: на них накладывают различные фильтры, с помощью специальных приложений удаляют мелкие дефекты кожи, исправляют овал лица, пропорции фигуры и многое другое. Но приложения для видеоконференций не позволяют корректировать изображение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: