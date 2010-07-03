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21:26

Эксперт рассказал, как перестать сравнивать себя с другими

общество

21:26

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Фото: depositphotos/photographee.eu

Бизнес-тренер, коуч Юлия Куликова-Цай рассказала, как избавиться от привычки сравнивать и научиться здоровому соперничеству, передают "Дни.ру".

"Самое правильное, что вы можете сделать – это сравнивать себя не с кем-то, а только с самим собой. Попытайтесь найти ту уникальную черту, которая и будет привлекать других людей и вызывать у них восхищение", – рассказала Куликова-Цай.

Она отметила, что потребность сравнивать себя с кем-то формируется еще с раннего детства. Эксперт считает, что именно из-за этого уже в более зрелом возрасте возникает чувство постоянного недовольства своей внешностью или своими действиями, которые перерастают в неуверенность, приводят к заниженной самооценке.

"Если человек с детства постоянно получал подобные пинки и подзатыльники, пусть даже и психологические, скорее всего, это сформирует у него заниженную самооценку", – считает Юлия.

По ее словам, человек падает в депрессию, когда его не хвалят. По словам коуча, мы начинаем думать, что кто-то из знакомых умеет готовить лучше нас – значит не стоит и пытаться повторить. Выбраться из этого негативного состояния без помощи психолога бывает непросто. И положительный прогноз зависит от того, насколько человек тяжело ощущает себя под гнетом собственных мыслей и убеждений.

Она убеждена, что только человек со здоровой самооценкой не станет сравнивать себя с другими. Сравнение может выступать только в качестве здорового соперничества, мотивирующего на дальнейшие поступки.

"Ключевая проблема в том и состоит, что зачастую мы не можем определить, какие чувства испытываем, сравнивая себя с другими людьми: кипим от неудовлетворенности и ощущения безысходности или ищем те черты и качества, которые нас привлекают и пытаемся их развить. Это и будет самая эффективная позиция для того, чтобы начать двигаться вперед. Отпуская зависть, мы формируем собственную дорогу достижений", – заключила эксперт.

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общество

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