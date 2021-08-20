Фото: Агентство "Москва"/Владимир Новиков
В России более 43 млн человек привиты от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 миллионов человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения", – сказал он.
По словам министра, Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий приближаются к 60% вакцинации взрослого населения. Он также отметил, что в России достаточно вакцин от COVID-19.
"Фактически ни одного региона нет в стране, в котором был бы запас меньше, чем на неделю. Поэтому приглашаем, обязательно пройдите вакцинацию, спасите свою жизнь", – сказал Мурашко.
Министр добавил, что все будут чувствовать себя безопаснее, если число людей с защитными силами для противостояния инфекции будет больше 80%.
Ранее сообщалось, что Белгородская область обошла Чукотку и вышла на первое место по количеству привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных от COVID-19 жителей. Таким образом, в области вакцинировались 38,16% населения. Хотя бы один компонент вакцины получили около 45% граждан – 686 тысяч человек.
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