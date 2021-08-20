Назван регион России с самой большой долей привитых от COVID-19 граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белгородская область обошла Чукотку и вышла на первое место по количеству привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных от COVID-19 жителей. Об этом со ссылкой на данные региональных властей и оперштабов сообщает РБК.
Таким образом, в области вакцинировались 38,16% населения. Хотя бы один компонент вакцины получили около 45% граждан – 686 тысяч человек.
В тройку лидеров также вошли Чукотка и Чечня. Там полностью прошли вакцинацию 37,66% и 30,30% жителей соответственно.
Последним в списке стал Дагестан. Первую прививку там сделали 10,41% жителей, вторую – 7%.
Также сообщается, что Тверская область и Якутия не предоставили данных о количестве полностью вакцинированных граждан.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в отдаленные территории России следует направить мобильные комплексы для вакцинации и диспансеризации граждан из группы риска. Он отметил, что речь идет о тех регионах страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.
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