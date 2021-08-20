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Москва 24

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Регионы

04:10

Назван регион России с самой большой долей привитых от COVID-19 граждан

регионы медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белгородская область обошла Чукотку и вышла на первое место по количеству привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных от COVID-19 жителей. Об этом со ссылкой на данные региональных властей и оперштабов сообщает РБК.

Таким образом, в области вакцинировались 38,16% населения. Хотя бы один компонент вакцины получили около 45% граждан – 686 тысяч человек.

В тройку лидеров также вошли Чукотка и Чечня. Там полностью прошли вакцинацию 37,66% и 30,30% жителей соответственно.

Последним в списке стал Дагестан. Первую прививку там сделали 10,41% жителей, вторую – 7%.

Также сообщается, что Тверская область и Якутия не предоставили данных о количестве полностью вакцинированных граждан.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в отдаленные территории России следует направить мобильные комплексы для вакцинации и диспансеризации граждан из группы риска. Он отметил, что речь идет о тех регионах страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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