Мурашко призвал направить мобильные медкомплексы в отдаленные территории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отдаленные территории России следует направить мобильные комплексы для вакцинации и диспансеризации граждан из группы риска, заявил в ходе селекторного совещания с регионами министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о тех регионах страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.

"Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска. Помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации и оформлении документов будут волонтеры", – рассказал министр.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что важнейшей задачей для системы здравоохранения по-прежнему является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии от коронавируса излечились 5 918 324 человека.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков оценил эффективность ревакцинации от коронавируса. По словам специалиста, ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин. Вещество с антигенной структурой, содержащееся в препарате, поступает в организм, защищая его от вируса.