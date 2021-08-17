Лавров заявил, что РФ ведет переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россия ведет предметные переговоры с Европейским союзом по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается визовой тематики, у нас есть проблемы с Европейским союзом, которые необходимо решить. Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов", – сказал министр.

По его словам, стороны продемонстрировали друг другу политическую волю по решению данного вопроса и в настоящее время прорабатывают его техническую часть.

"Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других [вопросов]", – пояснил Лавров.

Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории союза сертификаты о вакцинации в Сан-Марино, где население прививалось "Спутником V". Документы равны в правах с сертификатам других стран ЕС.

До этого Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, в которых также содержится информация о вакцинации против COVID-19.