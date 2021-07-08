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Политика

12:11

ЕС предложил РФ обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

медицина политика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, в которых также содержится информация о вакцинации против COVID-19, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

"Нам необходимо найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными другим подобным сертификатами", – приводит ТАСС слова посла.

Сертификат представляет собой QR-код и подразделяется на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев. Этот документ позволяет перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе.

Эдерер ранее отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российского препарата "Спутник V", политизировано. Он отметил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу. Они успешно отработали в России, а по результатам подготовили отчеты, которые представили властям РФ.

До этого госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

В Евросоюзе запустили единые коронавирусные сертификаты c QR-кодами

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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