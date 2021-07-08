Франция просит Евросоюз не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. Об этом сообщает News.ru.
По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений. На сегодняшний день Франция и Европа признали всего четыре вакцины от COVID-19.
В связи с этим Бон призвал партнеров Франции отказаться от других вакцин, в частности от российских и китайских.
"Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", – подчеркнул он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия достоверно знает, что затягивание регистрации "Спутника V" в Евросоюзе связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя. По его словам, такое поведение в условиях пандемии аморально.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
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