Путин и Макрон обсудили по телефону отношения России и Франции

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Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Инициатором беседы выступила французская сторона, передает пресс-служба российского государства.
Уточняется, что в ходе разговора лидеры стран обсудили взаимодействие России и Франции в международных делах, а также обратили внимание на стабильность и безопасность на Европейском континенте.
Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к восстановлению диалога с ЕС.
"Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построению конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращению к нормальному и уважительному диалогу", – говорится в сообщении Кремля.
При этом Путин отметил, что Россия готова к диалогу, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.
Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили туризм между странами. Эрдоган также поблагодарил российского лидера за начало поставок российской вакцины "Спутник V".
В свою очередь, Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом США Джо Байденом в Женеве. Российский президент отметил, что стороны договорились о продолжении двусторонних контактов.
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