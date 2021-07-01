Лавров и Керри договорились продолжить двусторонние контакты по климату

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Руководитель МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри в телефоном разговоре обсудили российско-американское сотрудничество по климату. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов встречи глав государств в Женеве.

"Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия", – говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Керри затронули вопросы сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в контексте подготовки к 26-й сессии конференции сторон РКИК в Глазго.

Отмечается, что инициатива разговора принадлежит американской стороне.

Ранее президент США Джо Байден перечислил сферы, в которых США и Россия могут сотрудничать. В числе таких сфер он назвал нераспространение ядерного оружия и климат.

