Байден назвал сферы для возможного сотрудничества США и России

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Президент США Джо Байден перечислил сферы, в которых США и Россия могут сотрудничать. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил Байден во время мероприятия Национального комитета Демократической партии по сбору средств, РФ и США могут взаимодействовать по вопросам нераспространения ядерного оружия и климата.

"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми", – подчеркнул Байден.

В то же время американский лидер пообещал принять ответные меры на возможные кибератаки и вмешательство в экономику страны.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам серию предложений, связанных с развитием договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Женеве. В частности, власти РФ высказались за развитие диалога, направленного на стабилизацию отношений.