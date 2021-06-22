Россия направила США ряд предложений по итогам саммита в Женеве

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Россия направила Соединенным Штатам серию предложений, связанных с развитием договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Женеве. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также добавил, что Москва направила американским властям предложения о встречах и диалоге, направленных на стабилизацию отношений.

"Сегодня я направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что мы должны сделать вместе, чтобы реализовать тот позитивный настрой, который, как нам кажется, мы вынесли с саммита наших двух президентов", – приводит слова Антонова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время ожидает диалога с Соединенными Штатами по стратегической стабильности и визовым проблемам.

Посол Антонов вернулся в Вашингтон 21 июня. До этого он и его коллега Джон Салливан прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений РФ и США.