Посол США вернется в Москву на текущей неделе

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Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву в течение текущей недели. Об этом сообщает ТАСС.

"Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По словам специалиста, данная мера отвечает идее продвижения американских интересов, а также предназначена для снижения риска просчета в отношениях РФ и США.

Американский дипломат покинул российскую столицу 23 апреля и прибыл в Вашингтон.

Ранее стало известно, что в столицу США вернулся посол России в США Анатолий Антонов.