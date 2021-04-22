Посол США в Москве отправился в Вашингтон

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Посол США в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон, сообщает РИА Новости. В американской дипмиссии подтвердили, что он покинул посольство.

"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", – заявила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Ранее сообщалось, что Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда он отправится в Вашингтон на консультации. По словам очевидцев, Салливан, не общаясь с прессой, прошел в зал дипломатических делегаций. До этого Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус. По данным дипломатических источников, посол вылетит рейсом на 10:00 в Лондон.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается в Штаты для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.

В МИД РФ объявили, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

До этого в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.