Россия вышлет 10 сотрудников посольства США – МИД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Кроме того, заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в столице.

Уточняется, что им нужно покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая. Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

В МИД РФ заверили, что в ближайшее время Россия сделает дальнейшие шаги в рамках ответа на санкции США в отношении страны.

Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности. Он упомянул якобы вмешательство РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах.