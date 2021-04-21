МИД РФ вызвал замруководителя посольства США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместителя руководителя посольства США вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в МИД вызван замруководителя американского посольства", – говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности. Он упомянул якобы вмешательство РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах.