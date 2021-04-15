В МИД РФ оценили новые санкции США

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Министерство иностранных дел РФ раскритиковало новые санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о том, началась ли конкретизация поручений ведомствам России и США после разговора Владимира Путина и Джо Байдена, заявила, что сигнал американской стороне прошел не туда.
"Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", – заявила дипломат.
15 апреля Белый дом выпустил заявление о новых санкциях. Согласно официальному сообщению, ограничения инициированы в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США.
Первые решения в связи с санкциями уже озвучены – из США вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе ряд работников спецслужб. Кроме того, американские финансовые организации лишены права закупать у России долговые ценные бумаги.
В связи с новыми санкциями МИД России вызвал на встречу посла США Джона Салливана. По словам Захаровой, дальнейшая информация по действиям РФ будет объявлена после разговора сторон.
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