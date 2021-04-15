В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена в ближайшие недели

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие несколько недель организация встречи лидеров России и США невозможна. Об этом сообщает ТАСС.
"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа", – пояснил Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о предстоящей встрече двух президентов.
Ранее Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в "предстоящие недели".
Спикер отметил, что США выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Американская сторона готова задействовать открытые линии коммуникации, чтобы вести диалог.
"Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", – уточнил госсекретарь.
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