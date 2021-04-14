Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели

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Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Спикер отметил, что США выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Американская сторона готова задействовать открытые линии коммуникации, чтобы вести диалог.
"Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", – подчеркнул Блинкен.
Как уточняет РИА Новости, что американский госсекретарь сделал свое заявление на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее лидеры РФ и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов. Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
Позднее Байден предложил продолжить переговоры в ходе личной встречи с Путиным на высшем уровне.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, переговоры президентов показывают важность взаимодействия США с Россией на международной арене. Сенатор выразил мнение, что без диалога с РФ американский президент будет выглядеть глупо.
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