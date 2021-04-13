В Кремле рассказали, как прошел телефонный разговор между Путиным и Байденом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Президенты России и США в ходе телефонных переговоров обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

Американский лидер выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.

"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", – говорится в сообщении Кремля.

Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в обозримой перспективе.

Также он подтвердил приглашение российскому лидеру принять участие в саммите по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Ранее Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.