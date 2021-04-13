Байден провел телефонный разговор с Путиным

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

"Президент Байден <...> предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", – приводит РИА Новости заявление Белого дома.

Также в ходе разговора главы государств подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на основе продления договора СНВ-3, а в дальнейшем выстраивать предсказуемые отношения между странами.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США будут отстаивать собственные интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.

Кроме того, в телефонном разговоре Байден выразил обеспокоенность из-за ситуации в Донбассе. В частности, его взволновало усиление российских военных группировок в Крыму и на территориях, граничащих с Украиной.

Американский лидер отметил, что США выступают за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.