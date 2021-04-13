Байден провел телефонный разговор с Путиным

Фото: kremlin.ru
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
"Президент Байден <...> предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", – приводит РИА Новости заявление Белого дома.
Также в ходе разговора главы государств подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на основе продления договора СНВ-3, а в дальнейшем выстраивать предсказуемые отношения между странами.
Представитель Белого дома подчеркнул, что США будут отстаивать собственные интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.
Кроме того, в телефонном разговоре Байден выразил обеспокоенность из-за ситуации в Донбассе. В частности, его взволновало усиление российских военных группировок в Крыму и на территориях, граничащих с Украиной.
Американский лидер отметил, что США выступают за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: