Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы – Песков

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Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Владимир Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", – заявил он.

На вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, представитель Кремля ответил, что ему не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность холодной войны между РФ и США. Он заявил, что Россия надеется на лучшее, однако всегда готова к худшему сценарию.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина убийцей. В ответ на это сам Путин пожелал Байдену здоровья.

Кроме того, российская сторона запросила у США возможность видеодиалога между президентами в формате прямого эфира. Джо Байден в ответ на эту инициативу заявил, что в определенный момент переговоры состоятся.

