Путин в ответ на слова Байдена пожелал ему здоровья

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ответ на слова президента США Джо Байдена пожелал ему здоровья.

Накануне Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей". Во время интервью телеканалу АВС Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США. По словам американского лидера, он ознакомился с докладом разведки США и предупредил Путина об ответственности, если факт нарушения законодательства имел место быть.

Также, по мнению американского лидера, Путин пытается ослабить европейский проект и навредить трансатлантическому единству. Такие действия Байден объяснил тем, что Россия якобы не готова вступать в переговоры с единым союзом.

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", – сказал Путин во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Комментируя слова Байдена в свой адрес, Путин также отметил, что в истории каждого народа и государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий, оценивать других людей и страны – все равно что смотреть в зеркало.

"Кто как обзывается, тот сам так называется. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что хоть США и думают, что РФ, как они, это не так – у России другой генетический код. Он добавил, что руководство США в целом настроено на определенные отношения с Россией, но на их условиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина "очень плохими". По словам Пескова, заявлений, аналогичных выступлению Байдена, ранее в истории отношений Вашингтона и Москвы не бывало. Он выразил мнение, что высказывания американского лидера негативно скажутся на дальнейших контактах между странами.

В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что слова Байдена про Путина звучат абсурдно, поскольку США залили кровью полпланеты. Жириновский напомнил, что в Штатах каждый год казнят десятки людей, еще больше граждан гибнут прямо на улицах от рук полицейских, которые открывают огонь при первой возможности.

Он предположил, что президент США уже не отдает себе отчет в своих действиях. Депутат заявил, что в конечном счете слова Байдена могут дорого обойтись Вашингтону во время очередных переговоров по международным договорам о безопасности.