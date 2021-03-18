Общественность США не может объяснить, что произошло на интервью с Байденом – Захарова

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Американские журналисты, дипломаты и эксперты не могут объяснить высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, произошедшее вызывает у американских коллег озабоченность.

"На сегодняшний день что у них происходит – отсутствие возможности это прокомментировать. Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" – они не могут дать ответ", – сказала она.

По словам Захаровой, американские журналисты обращались в МИД РФ с просьбами объяснить произошедшее.

Представитель МИД также подчеркнула, что российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям и делам.

В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что слова Байдена про Путина звучат абсурдно, поскольку США залили кровью полпланеты. Жириновский напомнил, что в Штатах каждый год казнят десятки людей, еще больше граждан гибнут прямо на улицах от рук полицейских, которые открывают огонь при первой возможности.

Он предположил, что президент США уже не отдает отчет в своих действиях. Депутат заявил, что в конечном счете слова Байдена могут дорого обойтись Вашингтону во время очередных переговоров по международным договорам о безопасности.

"Так что пора и нам назвать вещи своими именами. США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить", – сказал Жириновский.

По его словам, никакие угрозы в адрес России не возымеют последствий, на которые рассчитывают недруги РФ в США.

"Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом все возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки", – заключил политик.

Ранее Джо Байден заявил, что Россия должна "заплатить цену" якобы за попытки Москвы вмешаться в выборы президента США 2020 года.

Также, по мнению американского лидера, Путин пытается ослабить европейский проект и навредить трансатлантическому единству. Такие действия Байден объяснил тем, что Россия якобы не готова вступать в переговоры с единым союзом.

