Байден заявил, что "знает" Владимира Путина

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Президент США Джо Байден заявил, что они с Владимиром Путиным "знают друг друга". Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC News

Во время интервью с ведущим Байден сообщил, что "знает" Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, "знает его".

На вопрос телеведущего, считает ли президент США убийцей своего российского коллегу, немного замявшись, Байден ответил: "Считаю".

Ранее Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию. По мнению американского лидера, Путин пытается ослабить европейский проект и навредить трансатлантическому единству. Такие действия Байден объяснил тем, что Россия якобы не готова вступать в переговоры с единым союзом.