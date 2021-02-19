21:15
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Президент США Джозеф Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию. Об этом сообщает RT.
По мнению политика, российская сторона часто указывает на коррумпированность государственной системы в Америке.
"Кремль совершает нападки на нашу демократию и превращает коррупцию в оружие, чтобы подорвать нашу государственную систему. Российское руководство пытается заставить людей думать, будто наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как их система", – заявил Байден.
По мнению американского лидера, подобными заявлениями Путин пытается "ослабить европейский проект" и навредить трансатлантическому единству. Такие действия Байден объяснил тем, что Россия якобы не готова вступать в переговоры с единым союзом.
Отдельно президент США отметил, что для Вашингтона и Евросоюза важен вопрос независимости Украины.
Ранее в СМИ сообщили о новых санкциях в связи со строительством российского трубопровода "Северный поток – 2". Согласно новому перечню требований США, ограничения могут применять к немецким компаниям, аффилированным с проектом.
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