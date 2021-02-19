Кремль прокомментировал информацию о новом списке санкций США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о новом списке санкций США, о котором писал Bloomberg.

"О санкциях, о которых писал Bloomberg, мы пока не знаем. По дороге давления мы идти не будем", – передает слова Пескова "Газета.ру".

При этом он отметил, что в данном вопросе Россия рассчитывает на здравую ситуацию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США будут включать немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2".

Как уточнялось, доклад по данному проекту могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом списке санкций упоминается только небольшое количество организаций, которые связаны с РФ.