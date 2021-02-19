СМИ сообщили о новом списке санкций США по "Северному потоку – 2"

Фото: ТАСС/imago images/Jens Koehler
США будут включать немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как уточняется, доклад по данному проекту могут подать в конгресс уже в пятницу. В новом списке санкций упоминается только небольшое количество организаций, которые связаны с РФ.
Согласно информации источников агентства, таким образом администрация Джо Байдена хочет остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что позиция администрации Соединенных Штатов по газопроводу не изменилась. Вашингтон считает эту сделку "плохой". По ее словам, США будут следить и дальше за действиями по окончанию строительства магистрального газопровода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, "Северный поток – 2" не касается энергообеспечения США.
Песков подчеркнул, что, в отличие от ситуации с газопроводом, американским партнерам следует больше уделять внимания событиям в Техасе и Хьюстоне.
15 февраля строительство трубопровода "Северный поток – 2" возобновилось в водах Дании.
Ранее говорилось, что из-за резкого похолодания более четырех миллионов жителей США остались без электричества. Несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий были вынуждены приостановить работу.
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