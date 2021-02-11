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Экономика

17:19

"Газпром" ожидает ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" в 2021 году

экономика

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Компания "Газпром" рассчитывает, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника департамента импортозамещения технологий "Газпрома" Владимира Вавилова.

Это следует из материалов к презентации Вавилова, представленной на выездном межотраслевом мероприятии ОПК – ТЭК 2021.

В данный момент идет прокладка газопровода в территориальных водах Дании. Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило работы 6 февраля. Ожидается, что этап работы по строительству "Северного потока – 2" в акватории Дании будет завершен до конца апреля.

К настоящему времени из 2 тысяч 460 километров газопровода проложено уже более 2 тысяч 300 километров.

В рамках проекта "Северный поток – 2" ожидается возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостанавливали в декабре 2019 года. Причиной стало то, что швейцарская организация Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.

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