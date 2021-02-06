Судно "Фортуна" возобновило прокладку "Северного потока – 2"

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Судно "Фортуна" завершило подготовку к возобновлению строительства газопровода "Северный поток – 2" и приступило к укладке труб в территориальных водах Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток – 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", – сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Там уточнили, что работы осуществляются в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. О ходе работ и дальнейших планах оператор обещает сообщить дополнительно.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.